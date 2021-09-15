Кабинет министров на своем заседании в среду, 15 сентября, одобрил законопроект о государственном бюджете Украины на 2022 год. Впервые этот документ разработан на основе трехлетней бюджетной декларации (утвержденной на 2022-2024 годы).

Теперь госбюджет должна рассмотреть Верховная Рада Украины.

Какие показатели закладывает правительство в госбюджете-2022 и как планируется профинансировать ключевые сферы – читайте в материале Фактов ICTV.

Среди приоритетных сфер финансирования в Кабмине определили: здравоохранение, образование, поддержку ветеранов, усиление обороноспособности и безопасности государства, развитие инфраструктуры, цифровизацию.

В частности, планируется в 1,6 раза повысить зарплаты медработников, а также увеличить размер стипендий студентов, на 100% обеспечить жильем ветеранов АТО, которые находятся в очереди.

Выделят средства и на подготовку Всеукраинской переписи населения.

Макропоказатели

Рост реального ВВП Украины закладывается на уровне 3,8%.

Инфляция (индекс потребительских цен декабрь к декабрю), по прогнозам правительства, составит 6,2%.

Курс национальной валюты прогнозируют на уровне 28,6-28,7 грн за доллар.

Проект госбюджета построен на прогнозе роста номинального ВВП до 5,368 трлн грн в 2022 году.

Среднемесячная заработная плата в следующем году составит 15 258 грн. А уровень безработицы – 8,5%.

Доходы госбюджета-2022 составят 1277,7 млрд грн (что на 161,7 млрд грн больше по сравнению с 2021 годом).

Расходы закладываются на уровне 1465,7 млрд грн (это на 103,1 млрд грн больше по сравнению с 2021 годом).

Дефицит госбюджета в Кабмине сокращают на два процентных пункта: с 5,5% в этом году до 3,5% в 2022 году. В абсолютных цифрах дефицит госбюджета в 2022 году планируется на уровне 188 млрд грн.

Здравоохранение

Как отметил во время презентации проекта госбюджета министр финансов Сергей Марченко, расходы на медицину в следующем году вырастут до 197,2 млрд грн. Это на 35,8 млрд грн больше в сравнении с показателями текущего года.

Средства, выделяемые по программе медицинских гарантий, куда входит и Covid-пакет, составят почти 158 млрд грн.

На систему общественного здоровья и вакцинацию украинцев от коронавируса предусмотрено направить 6 млрд грн.

На высокоспециализированную медпомощь хотят направить 19,1 млрд грн, на закупку медицинского оборудования – 2,7 млрд грн, на поддержку региональных больниц – 2,4 млрд грн, на трансплантацию и лечение за рубежом – 1,5 млрд грн.

Запланировано и повышение зарплат медиков:

• средняя месячная зарплата врача должна составить 22 500 грн;

• зарплата среднего медперсонала – 14 500 грн.

Образование

Расходы на сферу образования запланированы в сумме 185,6 млрд грн (что больше показателей текущего года на 16,7 млрд грн).

Из этой суммы 108 млрд грн хотят выделить на зарплаты учителей, а 4,5 млрд грн – на стипендии студентам.

Размер стипендий студентов высших учебных заведений будет повышен. С 1 января минимальная стипендия составит 2 000 грн (возрастет на 700 грн), а повышенная для отличников – 2 550 грн (возрастет на 890 грн).

Планируется повысить стипендии и для учеников учреждений профтехобразования: с 490 грн до 1 250 грн.

Еще 100 млн грн выделяют на проектирование Президентского университета, создание которого инициировал глава государства Владимир Зеленский.

Пенсии и субсидии

Расходы на субсидии планируются на уровне 34 млрд грн. Речь идет об отопительном сезоне 2021-2022 годов.

Всего же на льготы и субсидии для 4,6 млн человек (с учетом авансирования в предыдущем году) заложено 41,4 млрд грн.

На пенсии для почти 11 млн украинцев в 2022 году хотят выделить 200,6 млрд грн.

Бюджет Пенсионного фонда в проекте госбюджета на 2022 год составляет 531 млрд грн (что на 31 млрд больше показателя 2021 года).

Дополнительные расходы на индексацию пенсий с 1 марта планируются в размере 28,2 млрд грн, выплаты военным пенсионерам – 10,6 млрд грн. Кроме того, предусмотрено 2,5 млрд грн для перерасчета пенсий чернобыльцам.

Общие расходы на социальное обеспечение и социальную защиту граждан в следующем году должны составить 320,1 млрд грн (это на 7,3 млрд грн больше показателей текущего года).

Другие показатели

Расходы на поддержку ветеранов войны на Донбассе составят 13,9 млрд грн (это больше планового показателя 2021 года на 6,1 млрд грн). В частности, предусмотрено выделение 5,5 млрд грн на обеспечение ветеранов жильем (речь идет о 4 000 участников АТО/ООС).

На сферу культуры и искусства выделят 13,5 млрд грн (из них 2 млрд грн – на создание украинских фильмов, а 1,8 млрд грн – на Большую реставрацию).

На физическую культуру и спорт выделят 11,3 млрд грн (из них 4,65 млрд грн пойдут на строительство, ремонт и реконструкцию более 200 спортивных объектов).

На сектор безопасности и обороны планируется направить 5,95% ВВП. В целом расходы на эту сферу вырастут на 52,1 млрд грн (по сравнению с текущим годом) – до 319,4 млрд грн.

Расходы для Министерства обороны Украины запланированы в сумме 131 млрд грн (из них 72 млрд грн – на зарплату, 32,9 млрд грн – на развитие вооружения и военной техники, 1,3 млрд грн – на строительство жилья для военнослужащих).

Расходы на строительство и реконструкцию дорог предусмотрены на уровне 124,1 млрд грн. Из этой суммы 78,6 млрд грн хотят привлечь из Дорожного фонда, а 40 млрд грн – как заимствования под государственные гарантии. Еще 5,5 млрд грн могут составить средства международных финансовых организаций и правительств других государств.

На государственную поддержку угольной отрасли и частичное покрытие оплаты труда шахтеров закладывают 4,5 млрд грн.

Расходы на экологию в следующем году предусмотрены в сумме 11,2 млрд грн (из них 2,9 млрд грн – на безопасность в зоне отчуждения и ЧАЭС, а 687 млн грн – на сохранение лесов).

На финансирование агросектора в проекте бюджета заложено 8 млрд грн (из них 715 млн грн – на реализацию земельной реформы, 4,6 млрд грн – на госпрограммы поддержки аграриев).

Предусмотрены расходы в размере 3 млрд грн на программу Доступные кредиты 5-7-9% (эта сумма рассчитана для 20 тыс. предпринимателей).

Расходы на науку заложены в сумме 13,8 млрд грн.

На цифровизацию Кабмин предлагает выделить 7,9 млрд грн. Из них 1,7 млрд грн хотят направить на подготовку к Всеукраинской переписи населения, запланированной на 2023 год. На доступ к интернету в сельской местности выделяют 500 млн грн, а на развитие IT-образования – 300 млн грн.

На развитие оборонно-промышленного комплекса решили направить 2,5 млрд грн, а на космическую отрасль – 3 млрд грн.

Государственный бюджет-2022 планируют представить в Верховной Раде на рассмотрение народных депутатов 21 сентября.

Глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев убежден, что бюджетной ночи в этом году не будет, однако может быть “горячо”.