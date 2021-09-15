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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Юлія Соколова |

Пенсии, зарплаты, субсидии: ключевые показатели госбюджета на 2022 год

Пенсии, зарплаты, субсидии: ключевые показатели госбюджета на 2022 год

Кабинет министров на своем заседании в среду, 15 сентября, одобрил законопроект о государственном бюджете Украины на 2022 год. Впервые этот документ разработан на основе трехлетней бюджетной декларации (утвержденной на 2022-2024 годы).

Теперь госбюджет должна рассмотреть Верховная Рада Украины.

Какие показатели закладывает правительство в госбюджете-2022 и как планируется профинансировать ключевые сферы – читайте в материале Фактов ICTV.

Среди приоритетных сфер финансирования в Кабмине определили: здравоохранение, образование, поддержку ветеранов, усиление обороноспособности и безопасности государства, развитие инфраструктуры, цифровизацию.

В частности, планируется в 1,6 раза повысить зарплаты медработников, а также увеличить размер стипендий студентов, на 100% обеспечить жильем ветеранов АТО, которые находятся в очереди.

Выделят средства и на подготовку Всеукраинской переписи населения.

держбюджет-2022

Макропоказатели

Рост реального ВВП Украины закладывается на уровне 3,8%.

Инфляция (индекс потребительских цен декабрь к декабрю), по прогнозам правительства, составит 6,2%.

Курс национальной валюты прогнозируют на уровне 28,6-28,7 грн за доллар.

Проект госбюджета построен на прогнозе роста номинального ВВП до 5,368 трлн грн в 2022 году.

Среднемесячная заработная плата в следующем году составит 15 258 грн. А уровень безработицы – 8,5%.

Доходы госбюджета-2022 составят 1277,7 млрд грн (что на 161,7 млрд грн больше по сравнению с 2021 годом).

Расходы закладываются на уровне 1465,7 млрд грн (это на 103,1 млрд грн больше по сравнению с 2021 годом).

Дефицит госбюджета в Кабмине сокращают на два процентных пункта: с 5,5% в этом году до 3,5% в 2022 году. В абсолютных цифрах дефицит госбюджета в 2022 году планируется на уровне 188 млрд грн.

держбюджет-2022

Здравоохранение

Как отметил во время презентации проекта госбюджета министр финансов Сергей Марченко, расходы на медицину в следующем году вырастут до 197,2 млрд грн. Это на 35,8 млрд грн больше в сравнении с показателями текущего года.

Средства, выделяемые по программе медицинских гарантий, куда входит и Covid-пакет, составят почти 158 млрд грн.

На систему общественного здоровья и вакцинацию украинцев от коронавируса предусмотрено направить 6 млрд грн.

На высокоспециализированную медпомощь хотят направить 19,1 млрд грн, на закупку медицинского оборудования – 2,7 млрд грн, на поддержку региональных больниц – 2,4 млрд грн, на трансплантацию и лечение за рубежом – 1,5 млрд грн.

держбюджет-2022

Запланировано и повышение зарплат медиков:

• средняя месячная зарплата врача должна составить 22 500 грн;

• зарплата среднего медперсонала – 14 500 грн.

держбюджет-2022

Образование

Расходы на сферу образования запланированы в сумме 185,6 млрд грн (что больше показателей текущего года на 16,7 млрд грн).

Из этой суммы 108 млрд грн хотят выделить на зарплаты учителей, а 4,5 млрд грн – на стипендии студентам.

Размер стипендий студентов высших учебных заведений будет повышен. С 1 января минимальная стипендия составит 2 000 грн (возрастет на 700 грн), а повышенная для отличников – 2 550 грн (возрастет на 890 грн).

Планируется повысить стипендии и для учеников учреждений профтехобразования: с 490 грн до 1 250 грн.

Еще 100 млн грн выделяют на проектирование Президентского университета, создание которого инициировал глава государства Владимир Зеленский.

держбюджет-2022

Пенсии и субсидии

Расходы на субсидии планируются на уровне 34 млрд грн. Речь идет об отопительном сезоне 2021-2022 годов.

Всего же на льготы и субсидии для 4,6 млн человек (с учетом авансирования в предыдущем году) заложено 41,4 млрд грн.

На пенсии для почти 11 млн украинцев в 2022 году хотят выделить 200,6 млрд грн.

Бюджет Пенсионного фонда в проекте госбюджета на 2022 год составляет 531 млрд грн (что на 31 млрд больше показателя 2021 года).

Дополнительные расходы на индексацию пенсий с 1 марта планируются в размере 28,2 млрд грн, выплаты военным пенсионерам – 10,6 млрд грн. Кроме того, предусмотрено 2,5 млрд грн для перерасчета пенсий чернобыльцам.

Общие расходы на социальное обеспечение и социальную защиту граждан в следующем году должны составить 320,1 млрд грн (это на 7,3 млрд грн больше показателей текущего года).

держбюджет-2022

Другие показатели

Расходы на поддержку ветеранов войны на Донбассе составят 13,9 млрд грн (это больше планового показателя 2021 года на 6,1 млрд грн). В частности, предусмотрено выделение 5,5 млрд грн на обеспечение ветеранов жильем (речь идет о 4 000 участников АТО/ООС).

На сферу культуры и искусства выделят 13,5 млрд грн (из них 2 млрд грн – на создание украинских фильмов, а 1,8 млрд грн – на Большую реставрацию).

На физическую культуру и спорт выделят 11,3 млрд грн (из них 4,65 млрд грн пойдут на строительство, ремонт и реконструкцию более 200 спортивных объектов).

На сектор безопасности и обороны планируется направить 5,95% ВВП. В целом расходы на эту сферу вырастут на 52,1 млрд грн (по сравнению с текущим годом) – до 319,4 млрд грн.

держбюджет-2022

Расходы для Министерства обороны Украины запланированы в сумме 131 млрд грн (из них 72 млрд грн – на зарплату, 32,9 млрд грн – на развитие вооружения и военной техники, 1,3 млрд грн – на строительство жилья для военнослужащих).

Расходы на строительство и реконструкцию дорог предусмотрены на уровне 124,1 млрд грн. Из этой суммы 78,6 млрд грн хотят привлечь из Дорожного фонда, а 40 млрд грн – как заимствования под государственные гарантии. Еще 5,5 млрд грн могут составить средства международных финансовых организаций и правительств других государств.

держбюджет-2022

На государственную поддержку угольной отрасли и частичное покрытие оплаты труда шахтеров закладывают 4,5 млрд грн.

Расходы на экологию в следующем году предусмотрены в сумме 11,2 млрд грн (из них 2,9 млрд грн – на безопасность в зоне отчуждения и ЧАЭС, а 687 млн грн – на сохранение лесов).

На финансирование агросектора в проекте бюджета заложено 8 млрд грн (из них 715 млн грн – на реализацию земельной реформы, 4,6 млрд грн – на госпрограммы поддержки аграриев).

Предусмотрены расходы в размере 3 млрд грн на программу Доступные кредиты 5-7-9% (эта сумма рассчитана для 20 тыс. предпринимателей).

Расходы на науку заложены в сумме 13,8 млрд грн.

На цифровизацию Кабмин предлагает выделить 7,9 млрд грн. Из них 1,7 млрд грн хотят направить на подготовку к Всеукраинской переписи населения,  запланированной на 2023 год. На доступ к интернету в сельской местности выделяют 500 млн грн, а на развитие IT-образования – 300 млн грн.

держбюджет-2022

На развитие оборонно-промышленного комплекса решили направить 2,5 млрд грн, а на космическую отрасль – 3 млрд грн.

Государственный бюджет-2022 планируют представить в Верховной Раде на рассмотрение народных депутатов 21 сентября.

Глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев убежден, что бюджетной ночи в этом году не будет, однако может быть “горячо”.

Источник: Минфин

Фото: Правительственный портал

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