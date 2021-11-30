Верховная Рада с 30 ноября по 3 декабря работает в режиме пленарных заседаний в соответствии с календарным планом шестой сессии. В повестке дня – много вопросов первого и второго чтения.

Во вторник народные избранники должны заслушать промежуточный отчет Временной следственной комиссии по спецоперации по задержанию боевиков Частной военной компании (ЧВК) Вагнера (постановление №6324).

На первое чтение вынесено два альтернативных законопроекта №6104 и № 6104-1 о социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей, которые определены президентом как безотлагательные.

Рада также должна рассмотреть в первом чтении несколько документов, предусматривающих внесение изменений в Налоговый и Таможенный кодексы относительно создания благоприятных условий для привлечения масштабных инвестиций в промышленное производство.

Законопроекты второго чтения: