Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Политика

Отчет ВСК по делу вагнеровцев и трансплантация: повестка дня Рады 30 ноября

Валентина Летяк редактор ленты
верховна рада

Верховная Рада с 30 ноября по 3 декабря работает в режиме пленарных заседаний в соответствии с календарным планом шестой сессии. В повестке дня – много вопросов первого и второго чтения.

Во вторник народные избранники должны заслушать промежуточный отчет Временной следственной комиссии по спецоперации по задержанию боевиков Частной военной компании (ЧВК) Вагнера (постановление №6324).

На первое чтение вынесено два альтернативных законопроекта №6104 и № 6104-1 о социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей, которые определены президентом как безотлагательные.

Рада также должна рассмотреть в первом чтении несколько документов, предусматривающих внесение изменений в Налоговый и Таможенный кодексы относительно создания благоприятных условий для привлечения масштабных инвестиций в промышленное производство.

Законопроекты второго чтения:

  • №5600 – внесение изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений;
  • №4626 – проект Закона о Службе военного капелланства;
  • №4564 – изменения в некоторые законы о внесении сведений о зарегистрированном месте жительства граждан Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, АР Крым и в Севастополе, а также оформление документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины;
  • №5831 – внесение изменений в некоторые законодательные акты, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку;
  • №5099 – проект Закона об антидопинговой деятельности в спорте.

Читайте
Рада может рассмотреть госбюджет-2022 на этой неделе: названа дата

Источник: Верховная Рада

Фото: УНИАН

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка