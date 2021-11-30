Верховная Рада с 30 ноября по 3 декабря работает в режиме пленарных заседаний в соответствии с календарным планом шестой сессии. В повестке дня – много вопросов первого и второго чтения.
Во вторник народные избранники должны заслушать промежуточный отчет Временной следственной комиссии по спецоперации по задержанию боевиков Частной военной компании (ЧВК) Вагнера (постановление №6324).
На первое чтение вынесено два альтернативных законопроекта №6104 и № 6104-1 о социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей, которые определены президентом как безотлагательные.
Рада также должна рассмотреть в первом чтении несколько документов, предусматривающих внесение изменений в Налоговый и Таможенный кодексы относительно создания благоприятных условий для привлечения масштабных инвестиций в промышленное производство.
Законопроекты второго чтения:
- №5600 – внесение изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений;
- №4626 – проект Закона о Службе военного капелланства;
- №4564 – изменения в некоторые законы о внесении сведений о зарегистрированном месте жительства граждан Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, АР Крым и в Севастополе, а также оформление документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины;
- №5831 – внесение изменений в некоторые законодательные акты, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку;
- №5099 – проект Закона об антидопинговой деятельности в спорте.