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Звіт ТСК у справі вагнерівців та трансплантація: порядок денний Ради 30 листопада

Валентина Летяк редакторка стрічки
верховна рада

Верховна Рада з 30 листопада до 3 грудня працює у режимі пленарних засідань відповідно до календарного плану шостої сесії. У порядку денному – багато питань першого та другого читання.

У вівторок народні обранці мають заслухати проміжний звіт Тимчасової слідчої комісії щодо спецоперації із затримання бойовиків Приватної військової компанії (ПВК) Вагнера (постанова №6324).

На перше читання винесено два альтернативних законопроекти №6104 і № 6104-1 про соціальний і правовий захист осіб, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей, які визначено президентом як невідкладні.

Рада також має розглянути у першому читанні кілька документів, якими передбачено внесення змін до Податкового та Митного кодексів щодо створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у промислове виробництво.

Законопроекти другого читання:

  • №5600 – внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень;
  • №4626 – проект Закону про Службу військового капеланства;
  • №4564 – зміни до деяких законів щодо внесення відомостей про зареєстроване місце проживання громадян України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, АР Крим та в Севастополі, а також оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України;
  • №5831 – внесення змін до деяких законодавчих актів, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині;
  • №5099 – проект Закону про антидопінгову діяльність у спорті.

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Джерело: Верховна Рада

Фото: УНІАН

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