Верховна Рада з 30 листопада до 3 грудня працює у режимі пленарних засідань відповідно до календарного плану шостої сесії. У порядку денному – багато питань першого та другого читання.

У вівторок народні обранці мають заслухати проміжний звіт Тимчасової слідчої комісії щодо спецоперації із затримання бойовиків Приватної військової компанії (ПВК) Вагнера (постанова №6324).

На перше читання винесено два альтернативних законопроекти №6104 і № 6104-1 про соціальний і правовий захист осіб, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей, які визначено президентом як невідкладні.

Рада також має розглянути у першому читанні кілька документів, якими передбачено внесення змін до Податкового та Митного кодексів щодо створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у промислове виробництво.

Законопроекти другого читання: