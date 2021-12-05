Российская Федерация продолжает увеличивать количество своих Вооруженных сил возле границ Украины. Об этом заявил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников в интервью иностранным СМИ.

Он отметил, что в настоящее время возле границ Украины находится около 94 тыс. российских солдат. Министр предположил, что в ближайшее время их количество может возрасти до 175 тыс. военных.

— Такая концентрация сил противника на границе реальна. Мы это прекрасно понимаем, наблюдаем за ними, для нас нет никаких сюрпризов. Мы готовы, — отметил он.

Резников подчеркнул, что информация украинского Министерства обороны совпадает с данными американской разведки. Об этом уже проинформировано правительство Украины.

Данные разведки США

Согласно данным американской разведки, в начале 2022 года Россия может собрать на границе с Украиной около 175 тыс. своих военных.

В интервью иностранным СМИ представитель администрации США рассказал, что Кремль имеет намерение провести масштабное передвижение российских военнослужащих, бронетранспортеров, артиллерии и техники.