Російська Федерація продовжує збільшувати кількість своїх Збройних Сил біля кордонів України. Про це заявив очільник Міністерства оборони України Олексій Рєзніков в інтерв’ю іноземним ЗМІ.

Він зазначив, що наразі біля кордонів України перебуває близько 94 тис. російських солдатів. Міністр припустив, що найближчим часом їхня кількість може зрости до 175 тис. військових.

– Така концентрація сил противника на кордоні є реальною. Ми це чудово розуміємо, спостерігаємо за ними, для нас немає жодних сюрпризів. Ми готові, – зазначив він.

Рєзніков наголосив, що інформація українського Міністерства оборони збігається з даними американської розвідки. Про це вже поінформований уряд України.

Дані розвідки США

За даними американської розвідки, на початку 2022 року Росія може зібрати на кордоні з Україною близько 175 тис. своїх військових.

В інтерв’ю іноземним ЗМІ представник адміністрації США розповів, що Кремль має намір провести масштабне пересування російських військовослужбовців, бронетранспортерів, артилерії та техніки.