Снижение потенциальной угрозы эскалации со стороны России – главный итог для Украины по результатам переговоров лидеров США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина 7 декабря. В этом убеждают украинские политологи.

Американцы готовы наложить на Россию более суровые санкции и даже остановить Северный поток-2 в случае военного вторжения в Украину. Но Кремль также получил и определенные гарантии.

Политолог Олег Саакян в комментарии Фактам ICTV сказал, что в стратегических вопросах не видит глобальных прорывов по результатам переговоров, судя по довольно сухим коммюнике Кремля и Белого дома.

– Что касается вопроса Украины – это повышение стратегических рисков для России при предоставлении тактического пряника в виде Северного потока-2. То есть РФ получила гарантии, что США не будут противодействовать. В то же время показали России, что в случае агрессивных действий в сторону Украины готовы действовать очень жестко и болезненно, – подчеркнул эксперт.

По его мнению, своеобразным индикатором станет поведение российских войск в ближайшую неделю, то есть уменьшение их количества у границ Украины.

Снижение военного напряжения после переговоров прогнозирует и политолог Алексей Якубин.

Особое внимание он акцентировал на заявлениях Белого дома о готовности поддержать урегулирование на Донбассе в рамках Минского процесса.

– Мы услышали пока только скупую фразу об этом. Я думаю, что это будет не в том плане, что США присоединятся, к примеру, к нормандскому формату, а в том, что они восстановят канал коммуникации, который был в формате Виктория Нуланд – Владислав Сурков, – считает политолог.

Якубин не исключает возможности возобновления такого канала общения в формате встреч заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд с заместителем главы администрации Кремля Дмитрием Козаком.