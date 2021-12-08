Зниження потенційної загрози ескалації з боку Росії – це головний підсумок для України за результатами переговорів лідерів США та РФ Джо Байдена і Володимира Путіна 7 грудня. У цьому переконують українські політологи.

Американці готові накласти на Росію суворіші санкції і навіть зупинити Північний потік-2 у разі військового вторгнення в Україну. Але також Кремль отримав і певні гарантії.

Політолог Олег Саакян у коментарі Фактам ICTV сказав, що у стратегічних питаннях не бачить глобальних проривів за результатами переговорів, судячи з доволі сухих комюніке Кремля та Білого дому.

– Щодо питання України – це підвищення стратегічних ризиків для Росії при наданні тактичного пряника у вигляді Північного потоку-2. Тобто РФ отримала гарантії, що США не будуть протидіяти. Водночас показали Росії, що у випадку агресивних дій у бік України готові діяти дуже жорстко і болюче, – наголосив експерт.

На його думку, своєрідним індикатором стане поведінка російських військ у найближчий тиждень, тобто зменшення їх кількості біля кордонів України.

Зниження військового напруження після переговорів прогнозує і політолог Олексій Якубін.

Особливу увагу він акцентував на заявах Білого дому про готовність підтримати врегулювання на Донбасі в рамках Мінського процесу.

– Ми почули поки лише скупу фразу про це. Я думаю, що це буде не в тому плані, що США приєднаються, наприклад, до нормандського формату, а в тому, що вони відновлять канал комунікації, який був у форматі Вікторія Нуланд – Владислав Сурков, – вважає політолог.

Якубін не відкидає можливості відновлення такого каналу спілкування у форматі зустрічей заступниці держсекретаря США Вікторії Нуланд із заступником глави адміністрації Кремля Дмитром Козаком.