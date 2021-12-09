Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров назвал предварительное время разговора глав Украины и США – Владимира Зеленского и Джо Байдена.

По его данным, ориентировочно переговоры пройдут в 19:30 по Киеву. Он уточнил, что время может измениться.

Также он напомнил, что президент сегодня планирует участвовать в онлайн-саммите за демократию.

Разговор Зеленского и Байдена состоится через день после переговоров президента США с Путиным. Они проходили в формате видеоконференции 7 декабря.

Байден и глава России связывались по поводу наращивания войск РФ у границы Украины.

Сразу после этого на брифинге в Белом доме сообщили, что Байден заверил Путина – США и союзники ответят жестокими санкциями в случае нового нападения на Украину.

Факты ICTV подготовили материал об итогах переговоров Байдена и Путина.