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Факты / Украина / Политика

Назвали ориентировочное время разговора Зеленского с Байденом

Анастасия Гевко редактор ленты
Назвали ориентировочное время разговора Зеленского с Байденом

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров назвал предварительное время разговора глав Украины и США – Владимира Зеленского и Джо Байдена. 

По его данным, ориентировочно переговоры пройдут в 19:30 по Киеву. Он уточнил, что время может измениться.

Также он напомнил, что президент сегодня планирует участвовать в онлайн-саммите за демократию.

Разговор Зеленского и Байдена состоится через день после переговоров президента США с Путиным. Они проходили в формате видеоконференции 7 декабря.

Байден и глава России связывались по поводу наращивания войск РФ у границы Украины.

Сразу после этого на брифинге в Белом доме сообщили, что Байден заверил Путина – США и союзники ответят жестокими санкциями в случае нового нападения на Украину.

Факты ICTV подготовили материал об итогах переговоров Байдена и Путина.

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