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Факти / Україна / Політика

Назвали орієнтовний час розмови Зеленського з Байденом

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Назвали орієнтовний час розмови Зеленського з Байденом

Прес-секретар президента України Сергій Никифоров назвав попередній час розмови глав України та США – Володимира Зеленського та Джо Байдена.

За його даними, орієнтовно переговори відбудуться о 19.30 за Києвом. Він уточнив, що час може змінитись.

Також він нагадав, що президент сьогодні планує взяти участь у онлайн-саміті за демократію.

Розмова Зеленського та Байдена відбудеться через день після перемовин президента США з Путіним. Вони проходили у форматі відеоконференції 7 грудня.

Байден та голова Росії спілкувалися з приводу нарощення військ РФ біля кордону України.

Одразу після цього на брифінгу в Білому домі повідомили, що Байден запевнив Путіна: США та союзники дадуть відповідь жорсткими санкціями у разі нового нападу на Україну.

Факти ICTV підготували матеріал про підсумки переговорів Байдена та Путіна.

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