Президент Украины Владимир Зеленский поучаствовал в саммите за демократию, инициированном президентом США Джо Байденом.

– Демократия – не данность, за нее нужно бороться. Поучаствовал в инаугурационной сессии онлайн-саммита за демократию. Благодарен Джо Байдену за лидерство в защите свободы и равенства, – сообщил президент Зеленский.

Мероприятие продлится два дня. На нем планируют обсудить три темы: борьбу с коррупцией, защиту от авторитаризма и продвижение прав человека.

На саммит пригласили 110 стран. По данным СМИ, среди неприглашенных на саммит Байдена оказались Россия, Китай и Турция.

На 2022 год запланирован следующий саммит за демократию. Его хотят устроить в очном формате.