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Демократія – не даність: Зеленський взяв участь у саміті Байдена

Анастасія Гевко редакторка стрічки
володимир зеленський

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у саміті за демократію, який ініціював президент США Джо Байден.

– Демократія – не даність, за неї треба боротися. Взяв участь в інавгураційній сесії онлайн-саміту за демократію. Вдячний Джо Байдену за лідерство у захисті свободи та рівності, – повідомив президент Зеленський.

 

Захід триватиме два дні. Учасники планують обговорити три теми: боротьбу з корупцією, захист від авторитаризму та просування прав людини.

На захід запросили 110 країн. За даними ЗМІ, серед не запрошених на саміт Байдена опинилися Росія, Китай і Туреччина.

На 2022 рік заплановано наступний саміт за демократію. Його хочуть влаштувати в очному форматі.

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Фото: Офіс президента

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