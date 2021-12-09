Президент України Володимир Зеленський взяв участь у саміті за демократію, який ініціював президент США Джо Байден.

– Демократія – не даність, за неї треба боротися. Взяв участь в інавгураційній сесії онлайн-саміту за демократію. Вдячний Джо Байдену за лідерство у захисті свободи та рівності, – повідомив президент Зеленський.

Захід триватиме два дні. Учасники планують обговорити три теми: боротьбу з корупцією, захист від авторитаризму та просування прав людини.

На захід запросили 110 країн. За даними ЗМІ, серед не запрошених на саміт Байдена опинилися Росія, Китай і Туреччина.

На 2022 рік заплановано наступний саміт за демократію. Його хочуть влаштувати в очному форматі.