РФ не имеет права диктовать свой выбор: Столтенберг о вступлении Украины и Грузии в НАТО

Украина и Грузия имеют право самостоятельно выбирать, в какие альянсы им вступать. Россия не может диктовать какой-либо стране, каким должен быть этот выбор.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече в Брюсселе с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

– Грузия и Украина имеют право выбирать свои альянсы, а Россия не имеет права диктовать этот выбор, – отметил он.

Йенс Столтенберг напомнил, что любая возможная российская агрессия дорого обойдется России и повлечет за собой серьезные политические и экономические последствия.

Также генсек Альянса обсудил с премьером Грузии ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе, в частности наращивание российской армии возле границ Украины.

В НАТО пообещали и дальше оказывать мощную политическую и практическую поддержку своим партнерам.

Не так давно Йенс Столтенберг отреагировал на требование Москвы отозвать решение Бухарестского саммита 2008 года, на котором была признана перспектива членства в Альянсе Украины и Грузии.

Он заявил, что Российская Федерация не имеет права вето на вступление в Североатлантический альянс Украины или какой-либо другой страны.