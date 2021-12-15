РФ не має права диктувати свій вибір: Столтенберг про вступ України та Грузії в НАТО

Україна та Грузія мають право самостійно обирати, до яких альянсів їм вступати. Росія не може диктувати будь-якій країні, яким має бути цей вибір.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на зустрічі в Брюсселі з прем’єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі.

– Грузія та Україна мають право обирати свої альянси, а Росія не має права диктувати цей вибір, – зазначив він.

Єнс Столтенберг нагадав, що будь-яка можлива російська агресія дорого обійдеться Росії і спричинить для неї серйозні політичні та економічні наслідки.

Також генсек Альянсу обговорив з прем’єром Грузії ситуацію з безпекою у Чорноморському регіоні, зокрема нарощування російської армії біля кордонів України.

У НАТО пообіцяли й надалі надавати потужну політичну та практичну підтримку своїм партнерам.

Нещодавно Єнс Столтенберг відреагував на вимогу Москви відкликати рішення Бухарестського саміту 2008 року, на якому було визнано перспективу членства в Альянсі України та Грузії.

Він заявив, що Російська Федерація не має права вето на вступ до Північноатлантичного альянсу України або будь-якої іншої країни.