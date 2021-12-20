Необходимости вводить военное положение в Украине сейчас нет. Если она появится, решение будет принято немедленно.

В этом заверил секретарь СНБО Алексей Данилов.

– Сегодня я могу сказать, что таких обстоятельств нет. А если они завтра появятся, то сразу будут приняты соответствующие решения, никто не будет с этим медлить. Такой ситуации, которая происходила в 2014 году, когда военные не защищали свою страну, точно не будет. Все будут четко действовать в соответствии со своими инструкциями и полномочиями, – объяснил он.

Алексей Данилов подтвердил, что сейчас действительно наблюдается увеличение военного присутствия РФ на границах с Украиной. Но, по его словам, оно не очень критичное.

– Мы ясно понимаем, что находится в радиусе 200 км от нашей границы, именно границы, а не линии столкновения с Российской Федерацией. Мы ясно понимаем, что находится на расстоянии до 400 км от нашей границы, мы понимаем, что это за группировки, их количество, знаем, чем они оснащены. У нас это все под контролем, и мы каждый день получаем информацию от соответствующих институций. Сегодня такой опасности мы не видим, – добавил секретарь СНБО.

В то же время Алексей Данилов не исключает, что такая опасность может возникнуть в любой момент. Но он отметил, что Украина не будет освобождать Донецкую и Луганскую области военным способом.

Алексей Данилов объяснил, что в Украине ценят жизнь каждого гражданина, поэтому осознают количество человеческих жертв, которые повлечет за собой такое решение.

Источник: Апостроф TV

Фото: СНБО