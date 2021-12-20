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Данілов розповів, чи є потреба запроваджувати воєнний стан в Україні

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Данілов розповів, чи є потреба запроваджувати воєнний стан в Україні

Потреби запроваджувати воєнний стан в Україні наразі немає. Якщо така необхідність з’явиться, рішення ухвалять негайно.

У цьому запевнив секретар РНБО Олексій Данілов.

– Сьогодні я можу сказати, що таких обставин немає. А якщо вони завтра з’являться, то відразу будуть ухвалені відповідні рішення, ніхто не буде з цим зволікати. Такої ситуації, яка відбувалася у 2014 році, коли військові не захищали свою країну, точно не буде. Усі чітко діятимуть згідно зі своїми інструкціями і повноваженнями, – пояснив він.

Олексій Данілов підтвердив, що зараз дійсно спостерігається збільшення військової присутності РФ на кордонах з Україною. Але, за його словами, воно не дуже критичне.

– Ми ясно розуміємо, що знаходиться в радіусі 200 км від нашого кордону, саме кордону, а не лінії зіткнення з Російською Федерацією. Ми ясно розуміємо, що знаходиться на відстані до 400 км від нашого кордону, ми розуміємо, що це за угруповання, їхню кількість, знаємо, чим вони оснащені. У нас це все під контролем, і ми щодня отримуємо інформацію від відповідних інституцій. Сьогодні такої небезпеки ми не бачимо, – додав секретар РНБО.

Водночас Олексій Данілов не виключає, що така небезпека може виникнути в будь-який момент. Але він зазначив, що Україна не звільнятиме Донецьку та Луганську області у військовий спосіб.

Олексій Данілов пояснив, що в Україні цінують життя кожного громадянина, тому усвідомлюють кількість людських жертв, які спричинить таке рішення.

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Джерело: Апостроф TV

Фото: РНБО

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