Новый рейтинг партий: в Раду проходят восемь политсил

Если бы парламентские выборы прошли в следующее воскресенье, в Верховную Раду прошли бы восемь партий. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы Рейтинг, проведенного 14-16 декабря.

Рейтинг партий среди респондентов, определившихся с выбором:

Слуга народа – 19,1%; Европейская солидарность – 13,5%; Батькивщына – 11,2%; Оппозиционная платформа – За жизнь – 10,5%; Сила и честь – 7,3%; Умная политика – 6,2%; Украинская стратегия Гройсмана – 6,0%; Партия Мураева Наши – 5,6%.

Не преодолевают пятипроцентный барьер Радикальная партия (4,2%), УДАР Виталия Кличко (3,8%), партия Шария (3,4%), ВО Свобода (3,0%). Рейтинг других политических сил – ниже 2%.

Социологическая группа Рейтинг 14-16 декабря провела опрос 2 тыс. респондентов от 18 лет методом телефонных интервью с использованием компьютера.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.