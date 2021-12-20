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Факты / Украина / Политика

Новый рейтинг партий: в Раду проходят восемь политсил

Валентина Летяк редактор ленты
Верховна Рада

Если бы парламентские выборы прошли в следующее воскресенье, в Верховную Раду прошли бы восемь партий. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы Рейтинг, проведенного 14-16 декабря.

Рейтинг партий среди респондентов, определившихся с выбором:

  1. Слуга народа – 19,1%;
  2. Европейская солидарность – 13,5%;
  3. Батькивщына – 11,2%;
  4. Оппозиционная платформа – За жизнь – 10,5%;
  5. Сила и честь – 7,3%;
  6. Умная политика – 6,2%;
  7. Украинская стратегия Гройсмана – 6,0%;
  8. Партия Мураева Наши – 5,6%.

Не преодолевают пятипроцентный барьер Радикальная партия (4,2%), УДАР Виталия Кличко (3,8%), партия Шария (3,4%), ВО Свобода (3,0%). Рейтинг других политических сил – ниже 2%.

Рейтинг партій

Социологическая группа Рейтинг 14-16 декабря провела опрос 2 тыс. респондентов от 18 лет методом телефонных интервью с использованием компьютера.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

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Источник: Рейтинг

Фото: УНИАН

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