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Новий рейтинг партій: до Ради проходять вісім політсил

Валентина Летяк редакторка стрічки
Верховна Рада

Якби парламентські вибори відбулися наступної неділі, до Верховної Ради пройшли б вісім партій. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи Рейтинг, проведеного 14-16 грудня.

Рейтинг партій серед респондентів, які визначилися з вибором:

  1. Слуга народу – 19,1%;
  2. Європейська солідарність – 13,5%;
  3. Батьківщина – 11,2%;
  4. Опозиційна платформа – За життя – 10,5%;
  5. Сила і честь – 7,3%;
  6. Розумна політика – 6,2%;
  7. Українська  стратегія Гройсмана – 6,0%;
  8. Партія Мураєва Наші – 5,6%.

Не долають п’ятипроцентний бар’єр Радикальну партія (4,2%), УДАР Віталія Кличка (3,8%), партія Шарія (3,4%), ВО Свобода (3,0%). Рейтинг інших політичних сил – нижче 2%.

Рейтинг партій

Соціологічна група Рейтинг 14-16 грудня провела опитування 2 тис. респондентів віком від 18 років методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

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Джерело: Рейтинг

Фото: УНІАН

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