Новий рейтинг партій: до Ради проходять вісім політсил

Якби парламентські вибори відбулися наступної неділі, до Верховної Ради пройшли б вісім партій. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи Рейтинг, проведеного 14-16 грудня.

Рейтинг партій серед респондентів, які визначилися з вибором:

Слуга народу – 19,1%; Європейська солідарність – 13,5%; Батьківщина – 11,2%; Опозиційна платформа – За життя – 10,5%; Сила і честь – 7,3%; Розумна політика – 6,2%; Українська стратегія Гройсмана – 6,0%; Партія Мураєва Наші – 5,6%.

Не долають п’ятипроцентний бар’єр Радикальну партія (4,2%), УДАР Віталія Кличка (3,8%), партія Шарія (3,4%), ВО Свобода (3,0%). Рейтинг інших політичних сил – нижче 2%.

Соціологічна група Рейтинг 14-16 грудня провела опитування 2 тис. респондентів віком від 18 років методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.