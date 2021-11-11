Если бы парламентские выборы в Украине проходили уже сейчас, в Верховную Раду могли бы попасть семь полисил. При этом рейтинг партии Слуга народа, которая сейчас имеет монобольшинство в ВР, продолжает снижаться.

Таковы данные опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг 4-9 ноября этого года.

Так, за Слугу народа сейчас готовы отдать голоса 17,3% опрошенных (среди тех, кто точно проголосует и определился с выбором). Примерно две недели тому назад уровень поддержки этой политсилы составил 20,4% (согласно опросу группы Рейтинг от 21-23 октября). Следовательно, Слуга народа с конца октября потеряла 3,1% электоральной поддержки.

Падение рейтинга партии продолжается с начала осени (в сентябре за нее готовы были проголосовать около 26% опрошенных).

Помимо Слуги народа, пятипроцентный барьер в Раду сейчас преодолевают партии: Европейская Солидарность, Батькивщина, Оппозиционная платформа – За жизнь, партия Дмитрия Разумкова (которая была им анонсирована, но пока не создана), Сила и честь, Украинская стратегия Гройсмана.

За Европейскую Солидарность сейчас проголосовали бы 14% респондентов. На конец октября уровень поддержки партии составлял 15,8%.

На третьей позиции – ВО Батькивщина с 12,2% поддержки (в октябре было 10,9%).

На четвертой позиции в новом рейтинге находится Оппозиционная платформа – За жизнь, за которую могли бы проголосовать 11,0% (в октябре было 12,0%).

За гипотетическую партию бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова проголосовали бы 6,8% опрошенных. Она находится на пятой позиции в рейтинге. Разумков пока что объявил о создании межфракционного объединения Разумная политика в Верховной Раде, а в дальнейшем планирует представить и партию.

За Силу и честь сейчас могли бы проголосовать 5,8% респондентов (в октябре было 6,4% поддержки).

А партия Украинская стратегия Гройсмана набрала бы 5,2% поддержки (на конец октября было 5,3%).

Еще две политсилы имеют близкий к проходному барьеру рейтинг: Наши (4,9%) и Радикальная партия (4,8%).

Партия Голос, которая на минувших парламентских выборах 2019 года прошла в парламент, сейчас имеет 1,4% поддержки.

Социологи провели опрос среди населения Украины от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Был использован метод телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. В общей сложности социологи опросили 5 тыс. человек. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 1,5.

На выборах в Верховную Раду 2019 года пятипроцентный барьер преодолели пять партий: Слуга народа (43,16% голосов), Оппозиционная платформа – За жизнь (13,05%), ВО Батькивщина (8,18%), Европейская Солидарность (8,10%) и Голос (5,82%).