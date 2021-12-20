Пятому президенту Украины, народному депутату от партии Европейская солидарность Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене.

Об этом на брифинге сообщил руководитель Центрального штаба Европейской солидарности Александр Турчинов. Но, по его словам, подозрение подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, а один из ее заместителей Алексей Симоненко.

В Государственном бюро расследований информацию об объявлении подозрения также подтвердили.

— Пятому президенту Украины объявили о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций. Сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ и под процессуальным руководством Офиса генпрокурора расследуют уголовное производство об организации преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий и содействии террористическим организациям “ЛНР” и “ДНР” группой граждан Украины на общую сумму около 1,5 млрд грн, — объяснили в ГБР.

17 декабря следователи Госбюро расследований попытались вручить Петру Порошенко повестку с вызовом на допрос. Но он проигнорировал их, сел в машину и уехал.

Во время брифинга Александр Турчинов уточнил, что Порошенко проводит запланированные ранее международные встречи, но после этого он вернется в Украину.

В то же время в Государственном бюро расследований объяснили, что следователи совместно с СБУ и Офисом генерального прокурора расследуют уголовное производство о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям так называемых ДНР/ЛНР группой граждан Украины.

Речь идет об обвинении в финансировании терроризма (часть первая и часть третья ст. 258-5), государственной измене (часть 1 ст. 111) и создании террористической организации (часть 1 ст. 258-3).