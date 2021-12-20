П’ятому президенту України, народному депутату від партії Європейська солідарність Петру Порошенку оголосили підозру у державній зраді.

Про це під час брифінгу повідомив керівник Центрального штабу Європейської солідарності Олександр Турчинов. Але, за його словами, підозру підписала не генпрокурор Ірина Венедіктова, а один із її заступників Олексій Симоненко.

У Державному бюро розслідувань інформацію про оголошення підозри також підтвердили.

– П’ятому Президенту України повідомлено про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій. Працівники ДБР у взаємодії з СБУ та під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора розслідують кримінальне провадження щодо організації злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям “ЛНР” та “ДНР” групою громадян України на загальну суму близько 1,5 млрд грн, – пояснили у ДБР.

17 грудня слідчі Держбюро розслідувань спробували вручити Петру Порошенку повістку з викликом на допит. Але він проігнорував їх, сів у авто та поїхав.

Під час брифінгу Олександр Турчинов уточнив, що Порошенко наразі проводить заплановані раніше міжнародні зустрічі, але після цього він повернеться в Україну.

Водночас у Державному бюро розслідувань пояснили, що слідчі спільно з СБУ та Офісом генерального прокурора розслідують кримінальне провадження щодо злочинної схеми постачання вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям так званих ДНР/ЛНР групою громадян України.

Йдеться про звинувачення у фінансуванні тероризму (частина перша та частина третя ст. 258-5), державну зраду (частини 1 ст. 111) та створення терористичної організації (частина 1 ст. 258-3).