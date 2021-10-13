Суд избрал меру пресечения нардепу Виктору Медведчуку по делу о госизмене. Его отправили под круглосуточный домашний арест до 7 декабря.

Прокуратура просила отправить Виктора Медведчука в СИЗО с правом внесения залога в размере 1 млрд грн. Но Печерский районный суд Киева в удовлетворении этого ходатайства отказал.

8 октября народному депутату Украины Виктору Медведчуку объявили подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации.

Его подозревают в причастности к незаконным поставкам угля с временно оккупированных украинских территорий.

На днях глава СБУ Иван Баканов и генпрокурор Ирина Венедиктова обнародовали аудиозаписи в подтверждение причастности Виктора Медведчука к так называемым угольным схемам в 2014 году.

Экспертиза подтвердила, что на записях именно он говорит о реализации незаконных схем с представителями российской власти.

По данным СБУ, при посредничестве Медведчука состоялся заговор с высшими должностными лицами Украины для создания искусственных препятствий в поставках угля из Южно-Африканской Республики.

Россия в конце концов сорвала контракты с ЮАР, чтобы лишить Украину возможности усилить энергонезависимость за счет закупки угля у республики. После этого по стране прокатилась волна веерных отключений электроэнергии.

Впоследствии, как утверждают в СБУ, Медведчук способствовал возвращению Украины в орбиту влияния РФ, организовав незаконные схемы для поставки угля с временно оккупированных территорий на государственные предприятия Украины.