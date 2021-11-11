На начало ноября рейтинг президента Украины Владимира Зеленского составляет менее 22%. За последние две недели он снизился на 3,3%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг 4-9 ноября этого года.

Так, если бы президентские выборы в Украине проходили уже сейчас, за Владимира Зеленского проголосовали бы 21,8% респондентов (речь идет о гражданах, которые точно пойдут на участки и уже определились с выбором).

В опросе группы Рейтинг от 21-23 октября уровень поддержки действующего президента составил 25,1%. Следовательно, рейтинг Зеленского за чуть более чем две недели снизился на 3,3%.

В первом туре президентских выборов 2019 года за него проголосовали 30,24% избирателей.

Пятого президента Украины Петра Порошенко сейчас готовы поддержать 14,5% опрошенных (среди определившихся). На конец октября уровень поддержки политика составил 14,1%. А в первом туре выборов 2019 года за Порошенко проголосовали 15,95% избирателей.

Далее в рейтинге идет один из лидеров Оппозиционной платформы – За жизнь Юрий Бойко с 11% поддержки (на конец октября было 9,5% поддержки).

А на четвертой позиции с минимальным отрывом находится лидер Батькивщины Юлия Тимошенко: за нее готовы проголосовать 10,8% опрошенных (в октябре было 10,1%).

На пятой позиции в рейтинге – бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков с 8,8% поддержки (в конце октября за него готовы были проголосовать 7,3% опрошенных).

За бывшего главу Службы безопасности и лидера партии Сила и честь Игоря Смешко сейчас проголосовали бы 6,2% респондентов (в октябре было 7,1%).

За экс-премьера Владимира Гройсмана готовы отдать голоса 5,7% опрошенных (в октябре – 5,1%).

За Олега Ляшко отдали бы голоса 4,0% опрошенных, за Андрея Садового – 2,6%, за Олега Тягнибока – 2,4%, за Виталия Кличко – 1,7%.

Опрос проводился среди населения Украины возрастом от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Метод опроса – телефонные интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. В общей сложности было опрошено 5 000 человек. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 1,5.