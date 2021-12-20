У середині грудня рейтинг президента України Володимира Зеленського становить 27,6%.

Такі дані 20 грудня оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології.

Саме стільки респондентів, які визначилися з вибором, проголосували б за чинного главу держави, якби перший тур виборів президента України відбувався в середині грудня.

16% виборців проголосували б за п’ятого президента Петра Порошенка.

Третє місце з майже однаковою підтримкою поділили б лідер Опозиційної платформи – За життя Юрій Бойко (9,4%) та лідерка Батьківщини Юлія Тимошенко (9%).

У другому турі виборів президента Володимир Зеленський переміг би Петра Порошенка, Юрія Бойка та Дмитра Разумкова.

Однак, якби гіпотетично в другий тур виборів вийшли Володимир Зеленський та Юлія Тимошенко, різниця між голосами виборців була б у межах статистичної похибки.

Так, главу держави підтримали б 51,6% виборців. За Юлію Тимошенко віддали б голоси 48,4%.

Всеукраїнське опитування громадської думки Київський міжнародний інститут соціології проводив протягом 9-17 грудня 2021 року.

Метотодом особистого інтерв’ювання представники КМІС опитали 2 025 респондентів із 109 населених пунктів усіх регіонів України (крім АР Крим).

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки не перевищує:

3,3% – для показників, близьких до 50%,

2,9% – для показників, близьких до 25%,

2,2% – для показників, близьких до 12%,

1,5% – для показників, близьких до 5%.

На початку листопада рейтинг президента України Володимира Зеленського, за даними опитування соціологічної групи Рейтинг, становив 21,8% серед тих респондентів, які визначились із вибором.

Джерело: КМІС