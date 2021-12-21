Мы подготовили 10 шагов: Зеленский анонсировал новую стратегию выполнения Минских соглашений

Официальный Киев сформулировал стратегию выполнения Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе.

Об этом 21 декабря заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, речь идет о 10 шагах, к которым также привлечены Нормандский формат и Соединенные Штаты Америки.

Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина готова выполнять условия Минских соглашений, однако это же самое должен пообещать и Кремль.

– Мы открыто говорим, что мы готовы к диалогу. Нам нужно, чтобы российская сторона сказала, что они готовы. Даже когда они говорят о выполнении этапов Минских переговоров, мы говорим: мы готовы выполнять, – заявил президент.

По предварительной информации, стратегия с десятью шагами уже передана США, Франции, Германии и РФ. Владимир Зеленский назвал ее сложным документом.