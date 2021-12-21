Украина надеется на участие в саммите НАТО в 2022 году — Зеленский

Украина рассчитывает принять участие в саммите НАТО, который пройдет в Мадриде в 2022 году. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Он надеется, что тогда же удастся получить конкретные сроки получения полноправного членства в Альянсе.

— Что касается членства в Альянсе. Мы считаем, по крайней мере, мы ставим такую ​​задачу, и проговаривали это с генеральным секретарем и за кулисами, скажем так, учитывая отдельные отношения, с некоторыми лидерами обсуждаем участие Украины в саммите в Мадриде. Для нас важно, чтобы в 2022 году у нас был конкретный проект и конкретная перспектива именно с датой, когда нас видят равноправным членом Альянса, – сказал президент журналистам.

За последних два года Украина реализовала две трети всех стандартов НАТО, имплементированных за последние 25 лет. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

По ее словам, до саммита НАТО, проведение которого запланировано на июнь 2022 года в Мадриде, Украина рассчитывает утвердить совместно с НАТО индивидуальную программу партнерства, которая определит пять направлений взаимодействия.