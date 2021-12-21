Ми підготували 10 кроків: Зеленський анонсував нову стратегію виконання Мінських угод

Офіційний Київ сформулював стратегію виконання Мінських угод щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це 21 грудня заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, йдеться про 10 кроків, до яких також залучено Нормандський формат та Сполучені Штати Америки.

Володимир Зеленський вкотре наголосив, що Україна готова виконувати умови Мінських угод, однак це ж саме мають пообіцяти і в Кремлі.

– Ми відкрито говоримо, що ми готові до діалогу. Нам потрібно, щоб російська сторона сказала, що вони готові. Навіть коли вони говорять про виконання етапів Мінських переговорів, ми говоримо: ми готові виконувати, – заявив президент.

За попередньою інформацією, стратегію з десятьма кроками вже передано США, Франції, Німеччині та РФ. Володимир Зеленський назвав її складним документом.