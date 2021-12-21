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Факты / Украина / Политика

За два года Украина реализовала две трети всех стандартов НАТО — Стефанишина

Мария Степанюк редактор ленты
НАТО

За последних два года Украина реализовала две трети всех стандартов НАТО, имплементированных за последние 25 лет.

Об этом во время брифинга Годовые итоги по ЕС и НАТО заявила вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

— В следующем году мы будем проводить масштабную конференцию, которая позволит нам посмотреть на прогресс реализации программы (сотрудничества Украины и НАТО, — Ред.) за этот год, он достаточно хорош.

В частности, говоря об имплементации непосредственно стандартов НАТО, за последние два года мы имплементировали фактически две трети всех стандартов НАТО, которые имплементированы со времен введения Хартии об особом партнерстве, а это почти 25 лет, — сказала Стефанишина.

По ее словам, до саммита НАТО, проведение которого запланировано на июнь 2022 года в Мадриде, Украина рассчитывает утвердить совместно с НАТО индивидуальную программу партнерства, которая определит пять направлений взаимодействия.

Во время брифинга Ольга Стефанишин также сообщила, что в начале следующего года в Киеве пройдут учения НАТО по кибербезопасности. Она отметила, что Украина впервые примет все страны Североатлантического союза.

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