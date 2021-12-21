За последних два года Украина реализовала две трети всех стандартов НАТО, имплементированных за последние 25 лет.

Об этом во время брифинга Годовые итоги по ЕС и НАТО заявила вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

— В следующем году мы будем проводить масштабную конференцию, которая позволит нам посмотреть на прогресс реализации программы (сотрудничества Украины и НАТО, — Ред.) за этот год, он достаточно хорош. В частности, говоря об имплементации непосредственно стандартов НАТО, за последние два года мы имплементировали фактически две трети всех стандартов НАТО, которые имплементированы со времен введения Хартии об особом партнерстве, а это почти 25 лет, — сказала Стефанишина.

По ее словам, до саммита НАТО, проведение которого запланировано на июнь 2022 года в Мадриде, Украина рассчитывает утвердить совместно с НАТО индивидуальную программу партнерства, которая определит пять направлений взаимодействия.

Во время брифинга Ольга Стефанишин также сообщила, что в начале следующего года в Киеве пройдут учения НАТО по кибербезопасности. Она отметила, что Украина впервые примет все страны Североатлантического союза.