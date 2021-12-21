Україна сподівається на участь у саміті НАТО у 2022 році – Зеленський

Україна розраховує взяти участь у саміті НАТО, який відбудеться у Мадриді у 2022 році. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Він сподівається, що тоді ж вдасться отримати конкретні терміни набуття повноправного членства в Альянсі.

– Щодо членства в Альянсі. Ми вважаємо, принаймні, ми ставимо таке завдання, і проговорювали це з генеральним секретарем та за лаштунками, скажімо так, з огляду на окремі відносини, з деякими лідерами обговорюємо участь України в саміті у Мадриді. Для нас важливо, щоб у 2022 році у нас був конкретний проект і конкретна перспектива саме з датою, коли нас бачать рівноправним членом Альянсу, – сказав президент журналістам.

Протягом останніх двох років Україна реалізувала дві третини всіх стандартів НАТО, імплементованих за останні 25 років. Про це повідомила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

За її словами, до саміту НАТО, проведення якого заплановане на червень 2022 року у Мадриді, Україна розраховує затвердити спільно з Альянсом індивідуальну програму партнерства, яка визначить п’ять напрямів взаємодії.