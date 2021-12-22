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Факты / Украина / Политика

ВСУ впервые провели стрельбы из ракетных комплексов Javelin на Донбассе

Мария Степанюк редактор ленты
українські військові застосували Javelin

Украинские военные в зоне проведения ООС в Донецкой области впервые провели боевые стрельбы с применением американских противотанковых комплексов Javelin.

Стрельбы прошли на полигоне, а не в боевых условиях. Этот ракетный комплекс предназначен для уничтожения бронетехники и может уничтожать танки около 3 км.

Главное преимущество Javelin – легкость в управлении: ракета после пуска может сама наводиться на цель. Это позволяет достигать почти стопроцентной точности стрельбы.

— Все расчеты, которые работают с этим оружием, прошли обучение и готовы выполнять боевые задания, — рассказал командующий ООС Александр Павлюк.

Сейчас Украина имеет на вооружении около 100 пусковых установок и около 500 ракет. В случае полномасштабного российского вторжения они могут быть применены на Донбассе.

В начале декабря представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что армия Украины может использовать противотанковые ракетные комплексы Javelin по всей территории страны, но только для самообороны.

США поставляют Украине систему Javelin с 2018 года, тогда страна получила 37 комплексов и более 200 ракет.

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Источник: Дом

Фото: Дом

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