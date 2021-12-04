Украина может получить от Турции еще более 20 беспилотных летательных аппаратов Bayraktar.

Об этом пишет американское издание Bloomberg. Журналисты пообщались с собственными источниками в правительстве Турции и компании Baykar, которая производит оружие.

— Заказ на еще не менее двух десятков дронов продолжается, сообщили люди, попросив не называть их из-за чувствительности темы.

Также журналисты выяснили, что Турция продала Украине гораздо больше беспилотников Bayraktar, чем сообщалось ранее, и планируется заключить новые соглашения.

По словам высокопоставленного турецкого чиновника, на стадии разработки сейчас и другие соглашения между Украиной и Турцией. В частности, речь идет о совместном производстве ракет-носителей, подобных украинским Зенит-2.

Чиновник заявил, что сотрудничество с Киевом позволяет Анкаре влиять на Москву. Также авторы материала отметили, что президент Украины Владимир Зеленский после вступления в должность провел не менее пяти встреч с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Недавно министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Украина планирует закупить еще одну партию комплексов Bayraktar.

По его словам, это произойдет в 2022 году. Беспилотники изготовят в Турции, но они будут украинскими.

Украинские военные впервые применили Bayraktar на Донбассе в конце октября. Их использовали для уничтожения вражеской артиллерии, обстрелявшей деревню Гранитное.

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