Українські військові у зоні проведення ООС у Донецькій області вперше провели бойові стрільби із застосуванням американських протитанкових комплексів Javelin.

Стрільби відбулися на полігоні, а не у бойових умовах. Цей ракетний комплекс призначений для знищення бронетехніки та може знищувати танки на відстані близько 3 км.

Головна перевага Javelin — легкість в управлінні: ракета після пуску може сама наводитись на ціль. Це дозволяє досягати майже стовідсоткової точності стрілянини.

— Всі розрахунки, які працюють із цією зброєю, пройшли навчання та готові виконувати бойові завдання, — розповів командувач ООС Олександр Павлюк.

Наразі Україна має на озброєнні майже 100 пускових установок та близько 500 ракет до них. У разі повномасштабного російського вторгнення їх можуть застосувати на Донбасі.

На початку грудня представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що армія України може використовувати протитанкові ракетні комплекси Javelin на всій території країни, але тільки для самооборони.

США поставляють Україні систему Javelin з 2018 року, тоді країна отримала 37 комплексів та понад 200 ракет.

Джерело: Дом

Фото: Дом