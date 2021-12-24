Зеленский созывает заседание СНБО на 29 декабря

Президент Владимир Зеленский поручил провести следующее заседание Совета нацбезопасности и обороны в среду, 29 декабря.

– 24 декабря, после доклада секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова президенту Владимиру Зеленскому глава государства принял решение о проведении в среду, 29 декабря, заседания СНБО, – сообщили в ведомстве.

Предыдущее заседание СНБО прошло еще 10 ноября. Тогда главной темой обсуждения была ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе.

После его проведения из-за напряженной ситуации с мигрантами Украина усилила охрану государственной границы силами Нацгвардии и Нацполиции.

Тогда же Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против еще восьми физических лиц.

Они причастны к открытию дипломатического представительства Никарагуа на территории временно оккупированного Крыма. В список попали четыре гражданина Никарагуа и четверо граждан Российской Федерации.