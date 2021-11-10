10 ноября состоялось очередное заседание Совета нацбезопасности и обороны. Главной темой обсуждения была ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе.

Кроме того, во время заседания одобрили введение очередных санкций. Какие еще вопросы обсудили 10 ноября – читайте в материале.

Новые санкции

Совет национальной безопасности и обороны Украины вводит санкции против еще восьми физических лиц.

Они причастны к открытию дипломатического представительства Никарагуа на территории временно оккупированного Крыма. В список попали четверо граждан Никарагуа и четверо граждан Российской Федерации.

Ситуация на границе Беларуси и Польши

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что из-за напряженной ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе Украина усилит охрану государственной границы силами Нацгвардии и Нацполиции.

Он заявил, что к охране безопасности на границе будут привлечены подразделения территориальной обороны в приграничных областях. В целом, по словам главы МВД, Украина готовится к разным сценариям.

Прокомментировал ситуацию с мигрантами и секретарь СНБО Алексей Данилов. Он ответил на предложение социал-демократов Германии на время принять мигрантов из Беларуси в Украине.

В частности, Данилов предложил немецким депутатам разместить мигрантов у себя.

– У нас есть предложение социал-демократам Германии взять себе домой мигрантов, скажем так, по два, три, пять к себе, если имеют место в Бундестаге. У них там есть кабинеты. Пусть их берут к себе, и пусть они там находятся. Почему это, с какого перепуга, мы должны забрать этих мигрантов к себе? – заявил он на брифинге.

Энергетический терроризм со стороны РФ

Еще одной темой для обсуждения был энергетический вопрос. Так, Совет нацбезопасности и обороны не исключает, что Российская Федерация может прибегнуть к так называемому энергетическому терроризму.

Но Алексей Данилов заверил, что Украина готова к такому сценарию. Он отметил, что решение о конкретном плане действий по предотвращению кризиса в энергетике должен принимать Кабинет министров.

— Мы не исключаем вопрос использования Российской Федерацией энергетического терроризма в отношении нашей страны. Но в этом случае будут приняты соответствующие решения. Все будет быстро и жестко, в соответствии с интересами нашей страны, – добавил он.

В то же время СНБО может присоединиться к принятию необходимых решений, если будет угроза национальной безопасности.

Закон о деолигархизации

Алексей Данилов сообщил, что СНБО начал работу над реализацией закона о деолигархизации. По его словам, для этого создали специальную рабочую группу.

— Мы на заседании затронули закон о деолигархизации, который уже подписан в окончательной редакции. Начинается большая работа. Создана соответствующая рабочая группа, где есть несколько подразделений, – объяснил он.

Алексей Данилов добавил, что отдельно работает аппарат Совета нацбезопасности и обороны над своей задачей, а отдельно – Кабинет министров. Правительственную группу возглавляет министр юстиции Денис Малюска.