Зеленський скликає засідання РНБО на 29 грудня

Президент Володимир Зеленський доручив провести наступне засідання Ради нацбезпеки та оборони у середу, 29 грудня.

– 24 грудня, після доповіді секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова президентові Володимиру Зеленському глава держави ухвалив рішення про проведення у середу, 29 грудня, засідання РНБО, – повідомили у відомстві.

Попереднє засідання РНБО відбулося ще 10 листопада. Тоді головною темою для обговорення була ситуація з мігрантами на білорусько-польському кордоні.

Після його проведення через напружену ситуацію з мігрантами Україна посилила охорону державного кордону силами Нацгвардії та Нацполіції.

Тоді ж Рада національної безпеки та оборони України запровадив санкції проти ще восьми фізичних осіб.

Вони причетні до відкриття дипломатичного представництва Нікарагуа на території тимчасово окупованого Криму. У список потрапили четверо громадян Нікарагуа і четверо громадян Російської Федерації.