Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Політика

Зростання цін на газ: Гройсман вимагає від уряду план порятунку підприємств

Валентина Летяк редакторка стрічки
Володимир Гройсман

Прем’єр-міністр України (2016-2019), лідер політичної партії Українська стратегія Володимир Гройсман звернувся до чинного уряду з вимогою негайно зібрати представників промисловості, особливо секторів, які найбільше залежать від зростання цін на газ, і спільно напрацювати план порятунку підприємств та підтримки їхніх працівників.

Про це йдеться у відеозверненні на офіційній сторінці політика у Facebook.

– Надзвичайно схвильований і стурбований повідомленнями з регіонів про те, що у зв’язку із кардинальним підвищенням ціни газу зупиняються підприємства, люди звільняються або переходять на неповний робочий день. Ми втрачаємо зростання економіки і виробництва. На це ніхто з влади не звертає уваги.

Я звертаюсь до уряду з вимогою: негайно зібрати представників промисловості, всіх секторів, які найбільше залежні від ціни газу, оскільки НАК Нафтогаз України прогнозує на січень ціну на рівні 73 тис. за тисячу кубометрів палива, і напрацювати спільний план дій щодо недопущення зупинки підприємств, – наголосив Гройсман.

За його словами, це треба робити негайно.

Читайте
Річні ціни на газ на наступний сезон: коли визначать вартість блакитного палива

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка