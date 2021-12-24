Зростання цін на газ: Гройсман вимагає від уряду план порятунку підприємств

Прем’єр-міністр України (2016-2019), лідер політичної партії Українська стратегія Володимир Гройсман звернувся до чинного уряду з вимогою негайно зібрати представників промисловості, особливо секторів, які найбільше залежать від зростання цін на газ, і спільно напрацювати план порятунку підприємств та підтримки їхніх працівників.

Про це йдеться у відеозверненні на офіційній сторінці політика у Facebook.

– Надзвичайно схвильований і стурбований повідомленнями з регіонів про те, що у зв’язку із кардинальним підвищенням ціни газу зупиняються підприємства, люди звільняються або переходять на неповний робочий день. Ми втрачаємо зростання економіки і виробництва. На це ніхто з влади не звертає уваги. Я звертаюсь до уряду з вимогою: негайно зібрати представників промисловості, всіх секторів, які найбільше залежні від ціни газу, оскільки НАК Нафтогаз України прогнозує на січень ціну на рівні 73 тис. за тисячу кубометрів палива, і напрацювати спільний план дій щодо недопущення зупинки підприємств, – наголосив Гройсман.

За його словами, це треба робити негайно.