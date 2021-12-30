В канун новогодних праздников двор Офиса президента уже не первый раз превращается в зимний городок с разнообразными развлечениями. Хотя отечественные политики и сами хорошо развлекали страну в течение года.

Закрытие телеканалов, которые связывают с одним из лидеров Оппозиционной платформы – За Жизнь Виктором Медведчуком, стало полной неожиданностью. Но попытки отстоять свои информационные ресурсы в ОПЗЖ оказались бессильными. Разве что чуть-чуть попели в Раде.

В свою очередь власти, использовав однажды новую систему реактивного залпового политического огня, почувствовали вкус. И следующий удар нанесли по самому Медведчуку.

Политику выдвинули обвинения в госизмене и финансировании терроризма. И вместо полетов к куму в Россию – посадили под домашний арест с электронным браслетом на ноге.

Но это было только начало санкционных игр Совбеза.

Впоследствии СНБО так увлекся каруселью санкций, что начал их вводить против контрабандистов, недропользователей и даже уголовных авторитетов. А регулярные еженедельные заседания Совбеза ожидали чуть ли не как вечернее шоу.

Но были в этом году и другие шоу – кабминовские.

За год власти сменили девять министров. Причем с такой скоростью, что не только простые украинцы, но и депутаты не успевали их фамилии запоминать.

Кого и за что увольняли – не могли объяснить и сами министры.

Но самой большой сенсацией стала отставка министра внутренних дел. Арсен Аваков вдруг начал противодействовать решениям СНБО. Кроме того расследование убийства журналиста Павла Шеремета, которым занималось его ведомство, зашло в тупик.

Впрочем, семь лет Арсена Борисовича в должности для нынешних чиновников – совершенно нереальный срок. При Зеленском их тасуют чуть ли не каждые полгода. И каждый раз удивляют назначениями, например — появлением в министерском кресле депутата Ирины Верещук. Той самой, которая еще недавно над Киевом кружила – с желанием приземлиться в кресло Кличко.

Да что министры, когда спикер Рады, первый номер партийного списка Слуги народа Дмитрий Разумков, и тот вылетел с должности.

Показательная самостоятельность главы парламента давно донимала Банковую. Его даже на съезд партии в Трускавце не пригласили, где под аккомпанемент Давида Арахамии, то есть Dj Braun, и была решена судьба спикерства.

Но Дмитрий Александрович сбитым лётчиком себя не считает. И с кресла спикера сразу запрыгнул в президентские рейтинги.

Как всегда, не давали Слуги скучать украинцам, постоянно попадая в разные зашквары. То уснут прямо на заседании Рады, то подернутся в кулуарах, то сами получат на орехи.

А вот к резонансным событиям этого года можно отнести дерзкое покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира.

На безлюдной трассе возле села Лесники, когда Шефир обычным маршрутом ехал на работу, в его автомобиль было выпущено 18 пуль, две из которых серьезно ранили водителя. Сам Шефир уцелел и уже через несколько часов после покушения вместе с силовиками появился на пресс-конференции.

А вот самым скандальным политическим событием года стало противостояние Владимира Зеленского с Ринатом Ахметовым, которое развернулось из-за закона о деолигархизации.

Самый высокий градус напряжения возник во время пресс-марафона, когда президент сделал сенсационное заявление – о возможном участии в государственном мятеже самого богатого украинца.

Сам бизнесмен такую ​​информацию назвал ложью, а анонсированный Зеленским на 1 декабря госпереворот так и не состоялся.

Но противостояние, которое уже успели окрестить первой антиолигархической войной, продолжится в 2022 году. На май запланировано открытие реестра олигархов и битва вокруг этого будет серьезная. Как собственно, и битва за Киев, где Банковая готовит сюрприз киевскому мэру Виталию Кличко — новый закон о столице, существенно ограничит его полномочия. Ну а с подозрением в госизмене пятому президенту Украины Петру Порошенко, очевидно, разбираться придется уже в следующем году.