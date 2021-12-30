Напередодні новорічних свят двір Офісу президента вже не вперше перетворюється на зимове містечко з різноманітними розвагами. Хоча вітчизняні політики і самі добряче розважали країну протягом року.

Закриття телеканалів, які пов’язують з одним із лідерів Опозиційної платформи – За Життя Віктором Медведчуком, стало повною несподіванкою. Та відстояти свої інформаційні ресурси в ОПЗЖ виявились безсилими. Хіба що трохи поспівали у Раді.

У свою чергу влада, використавши один раз нову систему реактивного залпового політичного вогню, відчула смак. І наступний удар завдала по самому Медведчуку.

Політику висунули звинувачення у держзраді і фінансуванні тероризму. І замість польотів до кума в Росію – посадили під домашній арешт з електронним браслетом на нозі.

Та це був лише початок санкційних ігор Радбезу.

Згодом РНБО так захопилося каруселлю санкцій, що їх почали вводити проти контрабандистів, надрокористувачів та навіть кримінальних авторитетів. А регулярні щотижневі засідання Радбезу очікували ледь не як вечірнє шоу.

Але були цього року й інші шоу – кабмінівські.

За рік влада змінила аж дев’ятьох міністрів. Причому з такою швидкістю, що не лише прості українці, а й депутати не встигали їх прізвища запам’ятовувати.

Кого й за що знімали – не могли пояснити і самі міністри.

Та найбільшою сенсацією стала відставка міністра внутрішніх справ. Арсен Аваков раптом почав протидіяти рішенням РНБО. Хоча й розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета, яким займалося його відомство, зайшло в глухий кут.

Утім, 7 років Арсена Борисовича на посаді для нинішніх урядовців – абсолютно нереальний термін. При Зеленському їх тасують ледь не кожні півроку. І щоразу дивують призначеннями, як от появою в міністерському кріслі депутатки Ірини Верещук. Тієї самої, яка ще недавно над Києвом кружляла – з бажанням приземлитися в крісло Кличка.

Та що міністри, коли сам спікер Ради, перший номер партійного списку Слуги народу Дмитро Разумков, і той вилетів із посади.

Показова самостійність очільника парламенту давно дошкуляла Банковій. Його навіть на з’їзд партії в Трускавці не запросили, де під акомпанемент Давида Арахамії, тобто Dj Braun, й вирішили долю спікерства.

Але Дмитро Олександрович збитим льотчиком себе не вважає. І з крісла спікера одразу зстрибнув у президентські рейтинги.

Як завжди, не давали Слуги і сумувати українцям, потрапляючи постійно в різні зашквари. То заснуть прямо на засіданні Ради, то почубляться в кулуарах, то самі отримають на горіхи.

А от до резонансних подій цього року можна віднести зухвалий замах на першого помічника президента України Сергія Шефіра.

На безлюдній трасі біля села Лісники, коли Шефір звичним маршрутом їхав на роботу, в його автомобіль було випущено 18 куль, дві з яких серйозно поранили водія. Тоді як сам Шефір вцілів і вже за кілька годин після замаху разом з силовиками з’явився на пресконференції.

А от найскандальнішою політичною подією року стало протистояння Володимира Зеленського з Рінатом Ахметовим, яке розгорнулося через закон про деолігархізацію.

Найвищий градус напруги виник під час пресмарафону, коли президент зробив сенсаційну заяву – про можливу участь у державному заколоті найбагатшого українця.

Сам бізнесмен таку інформацію назвав брехнею, а анонсований Зеленським на 1 грудня держпереворот так і не відбувся.

Але протистояння, яке вже встигли охрестити першою антиолігархічною війною, продовжиться у 2022. На травень заплановане відкриття реєстру олігархів і битва навколо цього буде серйозна. Як власне, і битва за Київ, де Банкова готує сюрприз київському меру Віталію Кличку – новий закон про столицю, який суттєво обмежить його повноваження. Ну, та й з підозрою у держзраді п’ятому президенту України Петру Порошенку, очевидно, розбиратися доведеться вже наступного року.