ОАСК открыл производство по иску Януковича к Верховной Раде

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску экс-президента Виктора Януковича об обжаловании постановления Верховной Рады о его самоустранении с должности главы государства, принятом еще в феврале 2014 года.

Об этом сообщила представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря.

По ее словам, истец просит установить отсутствие у парламента полномочий на принятие актов о самоустранении главы государства.

Заседание с вызовом сторон назначено на 16 февраля 2022 года на 10.15.

Похоже, что Янукович сейчас живет в Ростове-на-Дону, потому что в решении суда в адресе для переписки с истцом указан именно этот российский город.

Ранее Ольга Совгиря уже объясняла, что любые акты Верховной Рады могут быть обжалованы только в Верховном суде, имеющем полномочия проверять законность принятых парламентом документов.

А вопросами о соответствии их Конституции Украины занимается Конституционный суд.

Кроме того, по ее словам, для обжалования парламентских постановлений есть четкий срок – шесть месяцев с момента принятия.

Виктор Янукович покинул Украину в феврале 2014 года, сразу после событий Революции Достоинства.

22 февраля того же года Верховная Рада приняла постановление, согласно которому Янукович неконституционным способом самоустранился от полномочий президента. Поэтому на 25 мая 2014 года назначили внеочередные выборы.