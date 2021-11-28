Экс-президент Украины Виктор Янукович решил обжаловать в суде постановление Верховной Рады о его самоустранении с должности главы государства, принятое еще в 2014 году.

Соответствующее сообщение обнародовал в Facebook пресс-секретарь сына Януковича Юрий Кирасир. Это же заявление распространил на своей Facebook-странице адвокат Януковича – Виталий Сердюк.

В сообщении утверждается, что бывший президент-беглец обратился с иском к Окружному административному суду Киева. Иск подан против Верховной Рады Украины.

По словам представителя Януковича, речь идет об обжаловании постановления ВР от 22 февраля 2014 года О самоустранении президента Украины от выполнения конституционных полномочий и назначении внеочередных выборов президента.

В сообщении утверждается, что это парламентское постановление якобы является антиконституционным, поскольку законно отстранить президента от власти можно было только путем импичмента. Также заявление содержит традиционный российский нарратив о якобы “государственном перевороте”.

Следует отметить, что на официальном сайте Окружного административного суда Киева пока нет сообщений о получении иска от Януковича.

Как известно, Виктор Янукович покинул Украину зимой 2014 года, сразу после событий Революции Достоинства, в том числе расстрела протестующих в центре Киева.

22 февраля 2014 года Верховная Рада Украины приняла постановление, согласно которому Янукович неконституционным способом самоустранился от полномочий президента. Поэтому на 25 мая 2014 года были назначены внеочередные выборы президента Украины.

В январе 2019 года Виктора Януковича заочно приговорили в Украине к 13 годам заключения. Его признали виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны.

По данным следствия, во время Революции Достоинства, с 18 по 20 февраля 2014 года, в период расстрелов на Майдане Виктор Янукович 11 раз звонил российскому президенту Владимиру Путину.

Источник: Юрий Кирасир, Виталий Сердюк, Верховная Рада