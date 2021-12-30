ОАСК відкрив провадження за позовом Януковича до Верховної Ради

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом екс-президента Віктора Януковича щодо оскарження постанови Верховної Ради про його самоусунення з посади глави держави, ухвалену ще в лютому 2014 року.

Про це повідомила представниця Верховної Ради у Конституційному суді Ольга Совгиря.

За її словами, позивач просить встановити відсутність у парламенту повноважень на ухвалення актів про самоусунення глави держави.

Засідання з викликом сторін призначено на 16 лютого 2022 року на 10.15.

Схоже, що Янукович зараз живе у Ростові-на-Дону, бо в ухвалі суду в адресі для листування із позивачем вказано саме це російське місто.

Раніше Ольга Совгиря вже пояснювала, що будь-які акти Верховної Ради можуть бути оскаржені лише у Верховному суді, який має повноваження перевіряти законність ухвалених парламентом документів.

А питаннями про відповідність їх Конституції України займається Конституційний суд.

Окрім того, за ї словами, для оскарження парламентських постанов є чіткий термін – шість місяців з моменту ухвалення.

Віктор Янукович залишив Україну у лютому 2014 року, одразу після подій Революції Гідності.

22 лютого того ж року Верховна Рада ухвалила постанову, згідно з якою Янукович у неконституційний спосіб самоусунувся від повноважень президента. Тому на 25 травня 2014 року призначили позачергові вибори.