В ночь со 2 на 3 января президенты Владимир Зеленский и Джо Байден провели телефонные переговоры. Президент Соединенных Штатов Америки еще раз выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.

Согласно заявлению пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, Байден дал четко понять, что США, союзники и партнеры дадут решительный ответ, если Россия снова вторгнется в Украину.

Перша міжнародна розмова року із @POTUS доводить особливий характер наших відносин. Обговорили спільні дії ????????,???????? та партнерів зі збереження миру в Європі і недопущення подальшої ескалації, реформи та деолігархізацію. Цінуємо непохитну підтримку ????????. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 2, 2022

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время переговоров лидеры говорили о сохранении мира в Европе и недопущении дальнейшей эскалации.

В то же время президенты не обошли стороной реформы и деолигархизацию. Глава государства подчеркнул, что Украина ценит непреклонную поддержку США.

@ZelenskyyUa щойно поговорив з @POTUS.

Зараз найголовніше – запобігти подальшій ескалації, і ???????? та ???????? будуть використовувати всі можливості для цього. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) January 2, 2022

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что приоритет Украины – предотвращение эскалации и снижение напряженности возле наших границ.

— Сейчас самое главное – предотвратить дальнейшую эскалацию. Украина и США будут использовать все возможности для этого, – отметил он.

Недавно состоялся телефонный разговор Джо Байдена и Владимира Путина, во время которого они обсудили решительный ответ США в случае нападения РФ на Украину и возможные санкции против России.