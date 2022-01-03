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Факты / Украина / Политика

Непреклонная поддержка США и решительный ответ: о чем говорили Байден и Зеленский

Юля Захарченко редактор ленты
Володимир Зеленський_Джо Байден

В ночь со 2 на 3 января президенты Владимир Зеленский и Джо Байден провели телефонные переговоры. Президент Соединенных Штатов Америки еще раз выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.

Согласно заявлению пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, Байден дал четко понять, что США, союзники и партнеры дадут решительный ответ, если Россия снова вторгнется в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время переговоров лидеры говорили о сохранении мира в Европе и недопущении дальнейшей эскалации.

В то же время президенты не обошли стороной реформы и деолигархизацию. Глава государства подчеркнул, что Украина ценит непреклонную поддержку США.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что приоритет Украины – предотвращение эскалации и снижение напряженности возле наших границ.

— Сейчас самое главное – предотвратить дальнейшую эскалацию. Украина и США будут использовать все возможности для этого, – отметил он.

Недавно состоялся телефонный разговор Джо Байдена и Владимира Путина, во время которого они обсудили решительный ответ США в случае нападения РФ на Украину и возможные санкции против России.

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