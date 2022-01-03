У ніч з 2 на 3 січня президенти Володимир Зеленський та Джо Байдена провели телефонні переговори. Президент Сполучених Штатів Америки вкотре висловив підтримку суверенітету та територіальній цілісності України.
Згідно з заявою прес-секретаря Білого дому Джен Псакі, Байден дав чітко зрозуміти, що США, союзники та партнери нададуть рішучу відповідь, якщо Росія знову вторгнеться в Україну.
Перша міжнародна розмова року із @POTUS доводить особливий характер наших відносин. Обговорили спільні дії ????????,???????? та партнерів зі збереження миру в Європі і недопущення подальшої ескалації, реформи та деолігархізацію. Цінуємо непохитну підтримку ????????.
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 2, 2022
Президент України Володимир Зеленський розповів, що під час переговорів лідери говорили про збереження миру в Європі та недопущення подальшої ескалації.
Водночас президенти не обійшли стороною реформи та деолігархізацію. Глава держави наголосив, що Україна цінує непохитну підтримку США.
@ZelenskyyUa щойно поговорив з @POTUS.
Зараз найголовніше – запобігти подальшій ескалації, і ???????? та ???????? будуть використовувати всі можливості для цього.
— Andriy Yermak (@AndriyYermak) January 2, 2022
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що пріоритет України – запобігання ескалації та зниження напруженості біля наших кордонів.
— Зараз найголовніше – запобігти подальшій ескалації. Україна та США використовуватимуть всі можливості для цього, – зазначив він.
Нещодавно відбулася телефонна розмова Джо Байдена та Володимира Путіна, під час якої вони обговорили рішучу відповідь від США у разі нападу РФ на Україну та можливі санкції проти Росії.