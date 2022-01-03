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Факти / Україна / Політика

Непохитна підтримка США та рішуча відповідь: про що говорили Байден та Зеленський

Юля Захарченко редакторка стрічки
Володимир Зеленський_Джо Байден

У ніч з 2 на 3 січня президенти Володимир Зеленський та Джо Байдена провели телефонні переговори. Президент Сполучених Штатів Америки вкотре висловив підтримку суверенітету та територіальній цілісності України.

Згідно з заявою прес-секретаря Білого дому Джен Псакі, Байден дав чітко зрозуміти, що США, союзники та партнери нададуть рішучу відповідь, якщо Росія знову вторгнеться в Україну.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що під час переговорів лідери говорили про збереження миру в Європі та недопущення подальшої ескалації.

Водночас президенти не обійшли стороною реформи та деолігархізацію. Глава держави наголосив, що Україна цінує непохитну підтримку США.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що пріоритет України – запобігання ескалації та зниження напруженості біля наших кордонів.

— Зараз найголовніше – запобігти подальшій ескалації. Україна та США використовуватимуть всі можливості для цього, – зазначив він.

Нещодавно відбулася телефонна розмова Джо Байдена та Володимира Путіна, під час якої вони обговорили рішучу відповідь від США у разі нападу РФ на Україну та можливі санкції проти Росії.

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