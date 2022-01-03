У ніч з 2 на 3 січня президенти Володимир Зеленський та Джо Байдена провели телефонні переговори. Президент Сполучених Штатів Америки вкотре висловив підтримку суверенітету та територіальній цілісності України.

Згідно з заявою прес-секретаря Білого дому Джен Псакі, Байден дав чітко зрозуміти, що США, союзники та партнери нададуть рішучу відповідь, якщо Росія знову вторгнеться в Україну.

Перша міжнародна розмова року із @POTUS доводить особливий характер наших відносин. Обговорили спільні дії ????????,???????? та партнерів зі збереження миру в Європі і недопущення подальшої ескалації, реформи та деолігархізацію. Цінуємо непохитну підтримку ????????. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 2, 2022

Президент України Володимир Зеленський розповів, що під час переговорів лідери говорили про збереження миру в Європі та недопущення подальшої ескалації.

Водночас президенти не обійшли стороною реформи та деолігархізацію. Глава держави наголосив, що Україна цінує непохитну підтримку США.

@ZelenskyyUa щойно поговорив з @POTUS.

Зараз найголовніше – запобігти подальшій ескалації, і ???????? та ???????? будуть використовувати всі можливості для цього. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) January 2, 2022

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що пріоритет України – запобігання ескалації та зниження напруженості біля наших кордонів.

— Зараз найголовніше – запобігти подальшій ескалації. Україна та США використовуватимуть всі можливості для цього, – зазначив він.

Нещодавно відбулася телефонна розмова Джо Байдена та Володимира Путіна, під час якої вони обговорили рішучу відповідь від США у разі нападу РФ на Україну та можливі санкції проти Росії.