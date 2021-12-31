Президент США Джо Байден призвал главу РФ Владимира Путина к деэскалации напряженности с Украиной.

Об этом в Белом доме сообщили по итогам разговора глав государств 30 декабря.

– Джо Байден четко дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры дадут решительный ответ, если Россия вторгнется в Украину, – отметили в пресс-службе.

Президент Байден также выразил поддержку дипломатическим переговорам, которые запланированы на начало 2022 года.

Речь идет, в частности, о двустороннем диалоге по стратегической стабильности с НАТО, Россией и ОБСЕ.

– Президент Байден повторил, что существенный прогресс в этих диалогах может произойти только при условии деэскалации, а не эскалации, – уточнили в Белом доме.

Телефонный разговор президентов США и Российской Федерации начался 30 декабря в 22.35 по киевскому времени и длился 50 минут.

Как накануне сообщали в Белом доме, стороны должны были обсудить ряд тем, среди которых – дипломатические отношения с Россией.

Предыдущий разговор Джо Байдена и Владимира Путина 7 декабря длился вдвое дольше.

Темой видеозвонка три недели назад, среди прочего, было наращивание российских войск у украинской границы.