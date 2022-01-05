Боррель на Донбасі: Росія не уникне наслідків, якщо нападе на Україну

Високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель під час візиту на Донбас запевнив, що будь-яка військова агресія проти України буде мати масштабні наслідки і величезну ціну для Росії.

Він заявив про це у Станиці Луганській під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

– Ми бачимо, що зараз є загроза того, що конфлікт на кордоні України може перейти на глибший рівень. Тому найближчими дням відбудеться засідання глав МЗС та Міноборони країн-членів ЄС, також відбудуться відмовідні переговори між РФ, США та НАТО, – повідомив євродипломат.

За його словами, зараз наростає напруга навіть у відношенні європейської безпеки.

– Головне питання, яке нас турбує – це зниження напруги. Це має відбуватися і шляхом переговорів, які відбудуться найближчим часом, так і шляхом твердих заяв щодо нашої незмінної підтримки України. Наша позиція тверда: будь-яка військова агресія проти України буде мати масштабні наслідки і величезну ціну, – підсумував Боррель.

Перед переговорами РФ та США наступного тижня в Брюсселі відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО.

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, засідання заплановано на 10 січня.

Він наголосив, що факт його проведення свідчить про дотримання принципу, що ніщо не може вирішуватися про Україну без участі України.