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Факты / Украина / Политика

Порошенко вернулся в Украину рейсом из Варшавы

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Порошенко вернулся в Украину рейсом из Варшавы

Пятый президент Украины Петр Порошенко прибыл в Киев из Варшавы.

Еще до возвращения политика в Украину возле аэропорта Жуляны собрались его сторонники и соратники, а также СМИ и правоохранители. Рядом дежурит взрывотехническая лаборатория.

В аэропорт пришли следователи Государственного бюро расследований. Они сказали, что Порошенко не задержан, но вызывается в Печерский райсуд.

Лидер Европейской солидарности Петр Порошенко анонсировал свое возвращение в Украину на странице Facebook еще 6 января.

Сегодня, 17 января, в Печерском суде ему должны избрать меру пресечения по делу о государственной измене.

В Госбюро расследований напомнили, что народный депутат Петр Порошенко проходит подозреваемым в производстве по содействию террористическим организациям ЛДНР и преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий.

В СМИ неоднократно появлялась информация о возможном задержании Порошенко в аэропорту. Сам он убежден, что этого не произойдет, поскольку прилетев, сразу поедет в суд. В настоящее время аэропорт работает в обычном режиме.

17 декабря 2021 года следователи ДБР пытались вручить ему повестку о вызове для проведения процессуальных действий, однако политик уехал от правоохранителей на автомобиле с собственным водителем. В тот же день стало известно, что Петр Порошенко уехал из Украины.

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