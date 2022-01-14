Суд назначил избрание меры пресечения Порошенко в день его приезда

Мера пресечения для пятого президента Украины Петра Порошенко будет избираться в Печерском райсуде Киева. Заседание назначено на 11.00 утра 17 января.

В Госбюро расследований напомнили, что народный депутат Петр Порошенко проходит подозреваемым в производстве по содействию террористическим организациям “ЛДНР” и преступной схеме снабжения угля с временно оккупированных территорий.

Накануне назначения заседания по делу Петра Порошенко в Печерский суд столицы обратились адвокаты политика.

Возвращение Порошенко в Украину

Когда 17 декабря следователи ДБР пытались вручить Петру Порошенко повестку о вызове для проведения процессуальных действий, он буквально скрылся от правоохранителей, отказавшись взять документ.

В тот же день стало известно, что пятый президент покинул территорию Украины. За время отсутствия он успел встретиться со Вселенским патриархом Варфоломеем в Турции и побывать в нескольких европейских странах.

Свое возвращение в Украину Петр Порошенко анонсировал 6 января. На странице Facebook он написал, что возвращается, чтобы “защищать Украину” в условиях внешней российской агрессии.

Утром 17 января политик прибывает в столичный аэропорт Жуляны. Поклонники Петра Порошенко планируют встретить его и выразить поддержку перед судебным заседанием.