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Порошенко повернувся в Україну рейсом із Варшави

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Порошенко повернувся в Україну рейсом із Варшави

П’ятий президент України Петро Порошенко прибув до Києва рейсом із Варшави.

Ще до повернення політика в Україну біля аеропорту Жуляни зібралися його прихильники та соратники, також ЗМІ та правоохоронці. Поряд чергує вибухотехнічна лабораторія.

До аеропорту прийшлі слідчі Державного бюро розслідувань. Вони сказали, що Порошенко не затриманий, але викликається до Печерського райсуду.

Лідер Європейської солідарності Петро Порошенко анонсував своє повернення до України на сторінці у Facebook ще 6 січня.

Сьогодні, 17 січня, у Печерському суді йому мають обрати запобіжний захід у справі про державну зраду.

У Держбюро розслідувань нагадали, що народний депутат Петро Порошенко проходить підозрюваним у провадженні щодо сприяння терористичним організаціям “ЛДНР” та злочинної схеми постачання вугілля з тимчасово окупованих територій.

У ЗМІ неодноразово з’являлася інформація про можливе затримання Порошенка в аеропорту. Сам він переконаний, що цього не станеться, адже, щойно прилетівши, поїде до суду. Нині аеропорт працює у звичайному режимі.

17 грудня 2021 року слідчі ДБР намагалися вручити йому повістку про виклик для проведення процесуальних дій, однак політик поїхав від правоохоронців на автомобілі з власним водієм. Того ж дня стало відомо, що Петро Порошенко виїхав з України.

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