Украина планирует продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) в рамках новой программы по завершении действия текущей stand-by.

Об этом заявил сегодня на заседании правительства премьер Денис Шмыгаль.

Он отметил, что в 2022 году Украина продолжит сотрудничество с международными партнерами, оказывающими нашему государству финансовую поддержку.

В планах Кабинета министров – новые проекты и программы сотрудничества, направленные на восстановление и рост экономики Украины.

В частности, речь идет о новой программе с МВФ. По словам Шмыгаля, она предполагает поддержку реализации реформ в нашей стране.

– Речь идет и о продолжении программы макрофинансовой помощи от ЕС, а также о начале новой совместной с МВФ программы поддержки внедрения реформ после окончания срока действия программы stand-by, которая на сегодняшний день является актуальной, — подчеркнул Шмыгаль.

Ранее глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко также заявлял, что НБУ начнет переговоры с МВФ относительно новой программы на смену stand-by. О продлении текущей программы с Международным валютным фондом речь не идет.

Как известно, срок действия нынешней программы stand-by между Украиной и МВФ истечет летом 2022 года. В конце ноября прошлого года Фонд продлил ее действие еще на полгода, а также выделил Украине транш почти на $700 млн.