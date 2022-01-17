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Факти / Україна / Політика

Угоди про вільну торгівлю з Канадою буде розширено – Шмигаль

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Денис Шмигаль

Україна розраховує на продуктивний діалог із Канадою щодо розширення Угоди про вільну торгівлю.

Таку заяву за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ Канади Мелані Джолі зробив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Вдячний за цей важливий прояв підтримки зміцнення відносин між Україною та Канадою, – наголосив Шмигаль.

За словами голови українського уряду, розширення Угоди про вільну торгівлю на послуги та інвестиції буде важливим елементом для двосторонньої співпраці у сфері економіки.

Шмигаль сподівається, що оголошення про початок переговорів буде зроблено до кінця січня. Він також розповів про важливість того, що канадські інвестори залучаються до реалізації спільних проектів.

Прем’єр-міністр України подякував Канаді за підтримку обороноздатності щодо російської агресії на кордоні.

За словами Шмигаля, Україна цінує здійснення тренувальної місії UNIFIER, яку, як очікується, буде продовжено після березня 2022 року. Також він сподівається на продовження діалогу щодо спрощення поїздок українців до Канади.

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У відповідь на зустрічі Джолі пообіцяла, що Канада продовжить підтримувати Україну в її зовнішньополітичній боротьбі.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Урядовий портал

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