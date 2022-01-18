Директор ЦРУ Уильям Бернс на прошлой неделе встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на фоне угрозы российского вторжения.

Два источника, знакомых с поездкой, сообщили телеканалу CNN, что поездка Бернса в Украину была предварительно запланирована.

Телеканал со ссылкой на американского чиновника рассказал, что Бернс во время встречи “провел консультации с украинскими коллегами по разведке из-за опасений относительно дальнейшего вторжения России в Украину”.

— Они обсудили текущие оценки риска для Украины. Находясь там, у него также была возможность обсудить текущую ситуацию с президентом Зеленским и усилия по деэскалации напряженности.

ЦРУ уже давно придерживается политики не комментировать или публично не объявлять поездки директора ЦРУ Бернса.

Недавно в интервью Financial Times замгоссекретаря США Виктория Нуланд рассказала, что Соединенные Штаты подготовили 18 разных сценариев санкций на случай российского вторжения на территорию Украины.

После заседания Совета Россия-НАТО госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обсудили следующие общие шаги.

В частности, США и НАТО призвали Россию принять немедленные меры по деескалации продолжающейся против Украины агрессии.