Директор ЦРУ Уильям Бернс на прошлой неделе встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на фоне угрозы российского вторжения.
Два источника, знакомых с поездкой, сообщили телеканалу CNN, что поездка Бернса в Украину была предварительно запланирована.
Телеканал со ссылкой на американского чиновника рассказал, что Бернс во время встречи “провел консультации с украинскими коллегами по разведке из-за опасений относительно дальнейшего вторжения России в Украину”.
— Они обсудили текущие оценки риска для Украины. Находясь там, у него также была возможность обсудить текущую ситуацию с президентом Зеленским и усилия по деэскалации напряженности.
ЦРУ уже давно придерживается политики не комментировать или публично не объявлять поездки директора ЦРУ Бернса.
Недавно в интервью Financial Times замгоссекретаря США Виктория Нуланд рассказала, что Соединенные Штаты подготовили 18 разных сценариев санкций на случай российского вторжения на территорию Украины.
После заседания Совета Россия-НАТО госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обсудили следующие общие шаги.
В частности, США и НАТО призвали Россию принять немедленные меры по деескалации продолжающейся против Украины агрессии.